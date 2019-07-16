Веб-Программист

Есть сервер на node js с простой страничкой на которой:

С левой части различные поля, в которые пользователь вводит данные.

С правой части располагается образ картины, на которую наносятся данные пользователя.

Необходимо привязать платёжку ( Paypal или Digiseller ). При оплате пользователем

услуги, ему должен приходить текст с благодарностью, а мне в свою

очередь приходит в отдельной папке PDF файл с теми настройками, которые

ввел пользователь. ( Текста, Цвет картины, эффект на картине ). Работа

через тимвивер, оплата с помощью вебмани.