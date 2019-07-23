Доработки по сайту html+php+jquery

Добрый день!

Имеется сайт mce.inspire.kz

1 Слайдер на главной странице - Сделать автоскроллинг, Заменить вот эти https://clip2net.com/s/42CzirU символы на буллеты.

2 есть также несколько форм отправки писем. https://clip2net.com/s/42CzpCI (2шт) они задействованы в нескольких шаблонах. Чтобы вам там не копаться - вы делаете в одном шаблоне код отвечающий за отправку. Остальные страницы я сам подключу путем вставки этого кода. ОТправка должна происходить без перезагрузки страницы. Также в коде отправки нужно будет учитывать сессионную переменную (город). В зависимости от выбранного города заявка должна уходить на email этого города. Кейсы город - email предоставлю.

Задачи не сложные. просьба сразу указать сумму и срок.

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