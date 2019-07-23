✨Практическая магия над вашими проектами ;)
Мой Telegram: @DmitryUrsa - http://t.me/DmitryUrsa
Что я умею?
- HTML5
- CSS3
- jQuery
- JavaScript
- Блочная верстка
- Flexbox верстка
- Css Grid
- Адаптивный сайт
- Bootstrap 3
- Bootstrap 4
- Создание сайтов на CMS WordPress
- Доработка, расширение сайтов
- Gulp
- SCSS/SASS
- Emmet
- Sublime Text 3/VS Code
Я против войны в Украине!
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Супер, быстро и качественно!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую!
$50
10 баллов
6 лет назад
Node.js
Сотрудничеством доволен, рекомендую! Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Спасибо за заказ, все ок
$160
10 баллов
6 лет назад
WooCommerceWordPress
Работа пока не закончена, но система требует оставить отзыв. Дмитрий вдумчиво и кропотливо занимается проектом.
Ответный отзыв
Все ок, Дмитрий - хороший заказчик
$15
10 баллов
6 лет назад
HTMLjQueryPHP
Все в срок и без лишниз вопросов! Рекомендую!
Ответный отзыв
Максим хороший и адекватный заказчик, рекомендую
$70
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Спасибо Дмитрию! Работы выполнены чётко по ТЗ, планирую и дальше работать с данным исполнителем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Катерина отличный заказчик! Все необходимое для работы было предоставлено, на вопросы, возникшие в процессе выполнения задачи ответ был быстрым. Рекомендую :)
HTML-верстка
12 отзывов
$8/час
от $80от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $150от 12 дней
нет рейтинга