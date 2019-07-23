DmitryUrsa

Дмитрий DmitryUrsa

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#10024;Практическая магия над вашими проектами ;)

Мой Telegram: @DmitryUrsa - http://t.me/DmitryUrsa

Что я умею?

  • HTML5
  • CSS3
  • jQuery
  • JavaScript
  • Блочная верстка
  • Flexbox верстка
  • Css Grid
  • Адаптивный сайт
  • Bootstrap 3
  • Bootstrap 4
  • Создание сайтов на CMS WordPress
  • Доработка, расширение сайтов
Что я использую при работе?

  • Gulp
  • SCSS/SASS
  • Emmet
  • Sublime Text 3/VS Code
Всего вам наилучшего ★彡
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0 из 5

Отзывы заказчиков

direct-nick
Николай 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
5 лет назад
По готовому дизайну разработать сайт на Wordpress
WordPress
Супер, быстро и качественно!
Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная вёрстка
Node.js
Сотрудничеством доволен, рекомендую! Буду обращаться ещё.
Спасибо за заказ, все ок
Ответный отзыв
barkyd
52 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$160
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка интернет каталога на WP
WooCommerceWordPress
Работа пока не закончена, но система требует оставить отзыв. Дмитрий вдумчиво и кропотливо занимается проектом.
Все ок, Дмитрий - хороший заказчик
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Доработки по сайту html+php+jquery
HTMLjQueryPHP
Все в срок и без лишниз вопросов! Рекомендую!
Максим хороший и адекватный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
Katerinka250
Катерина 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Доработать сайт
WordPress
Спасибо Дмитрию! Работы выполнены чётко по ТЗ, планирую и дальше работать с данным исполнителем. Рекомендую!
Катерина отличный заказчик! Все необходимое для работы было предоставлено, на вопросы, возникшие в процессе выполнения задачи ответ был быстрым. Рекомендую :)
Ответный отзыв
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HTML-верстка
12 отзывов
$8/час
от $80от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
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нет рейтинга