Приветствую всех! Нужны правки на html сайтах, установка кода счетчиков, баннеров.
Вёрстка интернет каталога на WP
Нужен интернет каталог на Woocommerce (главная, категории, карточка товара, корзина, оформление.) Есть подробнейшее ТЗ, Макет (включая адаптив). Кому интересно ставьте предварительную заявку, вышлю ТЗ.
В заявке пожалуйста укажите сроки и стоимость (предварительные, но реальные).
ВАЖНО!!!
Верстка выполненная, с помощью «блочных» виджетов,визуальных конструкторов страниц, НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ!
Выбранный исполнитель
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