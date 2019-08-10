Натянуть вёрстку на движок

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок338 просмотров

Есть движок самописный у меня со стандартным шаблоном, есть другой сайт на таком же движке, но с другим шаблоном, я выкачал другой шаблон с сайта и залил поверх текущего шаблона, новый дизайн отображается корректно, так как структура сайтов одинаковая. Но отображается выкачанный дизайн только через выкачанный index.html. Через index.php отображается старый дизайн, а нужно что бы через index.php отображался новый. Мне помогли вчера сделать что бы через index.php отображался дизайн, просто в него вставили подгрузку css в index.php, но я проверил там авторизация и регистрация не работала, это не помогло и я вернул как было, видимо нужно связать ещё некоторые файлы. 

Если правильно мне подсказали, то нужно перенатягивать шаблон, с расстановкой переменных.

CSS
6 лет назад
megamaster01
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад
$60
1 день
Escrow
Всё ок
Заказчик знает чего хочет. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад