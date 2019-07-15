Необходимо сделать слайдер сайта https://cadex.kz/ адаптивным для просмотра на смартфоне
Доработать верстку
Необходимо доработать верстку на сайте widgetov (.) net
Задание приложил.
Работаем через bitbucket.org
От исполнителя требуется, знания:
1) чистый JS (как и старый так и новый ECMA2016)
2) Jquery, Bootstrap
3) На базовом уровне фреймворки (Angular 5+, React)
4) знать как устроено REST API
5) естественно css3+html5
6) Git
Просьба в отклике указывать стоимость работы и срок.
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