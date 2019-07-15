Доработать верстку

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  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки528 просмотров

Необходимо доработать верстку на сайте widgetov (.) net

Задание приложил.

Работаем через bitbucket.org

От исполнителя требуется, знания:

1) чистый JS (как и старый так и новый ECMA2016)

2) Jquery, Bootstrap

3) На базовом уровне фреймворки (Angular 5+, React)

4) знать как устроено REST API

5) естественно css3+html5

6) Git

Просьба в отклике указывать стоимость работы и срок.

AngularBootstrapGitHTMLJavaScriptjQuery
6 лет назад
V_ll
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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