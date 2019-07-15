1. Нужно сверстать адаптивно 4 страницы (главная, каталог, карточка и типовая). 2. Натянуть эти страницы на CMS 1с-битрикс 3. Помочь с контентом. 4. Подправить мелочи, ничего сверхсерьезного, обычный интернет-магазин. ...
Верстка лендинга на Битрикс
Нужно сверстать лендинг на Битриксе, адаптивная верстка.
Так же подключить заявки с формы, чтобы приходили на почту. Макет дизайна приложил.
Жду цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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