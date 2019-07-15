Верстка лендинга на Битрикс

Есть готовый сайт на русском и английском языке. https://clck.ru/H4rir Уникальных страниц около 8. Английский язык повторяет русский в верстке. Нужно адаптировать верстку под смартфоны. Движок собственный. Но простой. Все расскажу и покажу где находиться. Дело за малым ...