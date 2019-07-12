Требуется адаптивно сверстать имеющиеся PSD-макеты на Bootstrap v4.3.1. Блоки на главной располагаются строго в 1 экран и при скроллинге должно перелистывать к следующему блоку, на примере: https://bit.ly/2xOga73. Внутренние страницы, а именно их контентная ...
HTML-верстка макетов
Нужна верстка макета раздела сайта и личного кабинета, это доп. раздел к основному существующему сайту. Макеты есть для десктопа и телефона, на планшете верстка так же должна корректно отображаться и хорошо смотреться.
Натяжка и программирования не требуется. На выходе хочу получить от вас верстку в формате html+css+js
Дальше верстка будет передана программисту для реализации функциональной части.
Макеты в формате psd.
Макеты в формате jpeg для изучения:
Десктоп https://drive.google.com/drive/folders/18FKAC6MeVweyEu9lOr0lS1ihi7PjmAyn
Моб https://drive.google.com/drive/folders/1GTnqrISFwO-7LuYKqDFjwQNR_n-6yiAV
Видео ТЗ с описанием https://cloud.mail.ru/public/5DDw/29pfaBYMh
JS скрипты по возможности использовать те же, что и на самом сайте, например для всплывающих окон, так как всплывающие окна на сайте существуют, это во-первых облегчит работу, но смысл заключается в том, что бы использовать как можно меньше разных аналогичных скриптов на сайте для того, что бы не загружать страницы сайта лишними скриптами. В общем для сохранения скорости загрузки сайта.
Заявки фрилансеров
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