Нужен программист для нескольких задач на опенкарт 3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки197 просмотров

Здравствуйте!

Нужен программист для правки опенкарт 3, в основном верстка.

Правка меню, правка шапки, правка стик меню, вывод товаров, комментирование ненужной кнопки, более подробно в т.з.

ТЗ:  https://yadi.sk/i/5vSG9zKW70yL6Q

Прошу писать сумму и сроки.

Opencart
6 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SidSpears
Иван 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$48
5 дней
Escrow
Все супер. Работа выполнена.
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

SidSpears
Иван 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад

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