Сделать адаптивную верстку лендинга из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен33 заявки1561 просмотр

Здравствуйте.

В рамках проекта https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/narisovat-dizajn-lendinga-desktop-mobilynaya-versiya-985375/ нам сделали дизайн (psd, десктоп+мобайл), теперь надо сделать качественную адаптивную верстку под все разрешения экрана (включая 4К), и как минимум под последние версии браузеров. Верстка должна быть максимально легкой, нативной, без использования тяжелых фреймворков, CMS и т.д. В целом речь о чистом HTML+CSS, и немного JS. Все исходники и начальное задание отправлю исполнителю.

Оставляйте пожалуйста здесь свои заявки, прикрепляйте примеры своих работ (желательно в виде ссылок на сделанные сайты). Выбирать исполнителя буду по профилю (портфолио, отзывы и т.д.). Также указывайте по возможности примерную цену, но уточню, что в первую очередь интересует качество реализации.

С уважением, Ярослав.

CSSHTMLJavaScript
6 лет назад
4VIY
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
6 лет назад
$150
7 дней
Escrow
Временами было довольно сложно, но нам все-таки удалось добиться нужного качества и завершить проект. Спасибо.
Интересный опыт Спасибо

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется выполнить верстку из PSD

    $50

    Требуется выполнить верстку из PSD Макет прилагаю. Верстаем на от максимума до 320px, верстка резиновая (адаптивная), кросбраузерная, важно качество. Важно, все менюшки и слайдеры должны работать, ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать 1 элемент

    $3

    Сверстать 1 элемент - http://prntscr.com/oe0zes на уже развернутом сайте. Есть макет (html+css) с Axure, собственно оттуда и сделан скрин. Сайт в адаптиве, поэтому блок и в адаптиве поправить. Ваша стоимость. Оплата ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • CSS простая верстка

    $5

    Здравствуйте! Сможете сверстать  всплывающие окно и под ним эффект размытой страницы и? 300 руб. Сегодня что-то подобное https://app.kwfinder.com/dashboard?source_id=0&amp;query=kwfinder.com&amp;location_id=0&amp;location_id=0&amp;language_id=1036

    CSS
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Bootstrap верстка

    $25

    Требуется сверстать: ~ 3 простых страницы, 2 popup. Точность не обязательно, нужно сделать похожее, отправлю скрины

    Bootstrap
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка 2х сайтов

    $200

    Требуется адаптивная верстка по моим макетам. Макеты сайт 1  десктоп - https://drive.google.com/open?id=1TItaCJlOb84jsf30_qt3CN8BuRLppWtv мобильная версия - https://drive.google.com/open?id=17pSMzY0_dfDb6W2TfMH_xIEfiwN-IKr1 сайт 2  десктоп - https://drive.google.com/open?id=19_k-JV4xzsZ2_GENxxB53vHB9ZajjTBs мобильная версия - https://drive.google.com/open?id=1b1BL8vl76UEXxk50Gl3sLXEWkazKCb78

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка моб версии

    $35

    Есть сайт wildpink.promosite.pro Необходимо переверстать моб версию по макету Доступ фтп предоставлю! От Вас требуются правки в css в выводе кол-ва товаров и другого функционала сделаю сам

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка лендинга на Битрикс

    Есть готовый сайт с лендингами типа вот этого  https://fonteaqua.ru/brands/lifeline/. Сайт на Битриксе. К нему нужно доверстать макет лендинга (см прилагающийся файл). Все есть по слоям. Нужно добавить красивых эффектов к фону и текстам как на лендинге ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Frontend разработчик

    Ищем фронт энд разработчика для доработки нескольких проектов. В ваших предложениях просьба указывать часовой рейт.Знания: HTML5, CSS3, JS, Gulp, PugОпыт работы с Git.СSS анимация.

    HTMLJavaScriptGulp
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад