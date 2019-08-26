Сделать адаптивную верстку лендинга из PSD

Здравствуйте.

В рамках проекта https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/narisovat-dizajn-lendinga-desktop-mobilynaya-versiya-985375/ нам сделали дизайн (psd, десктоп+мобайл), теперь надо сделать качественную адаптивную верстку под все разрешения экрана (включая 4К), и как минимум под последние версии браузеров. Верстка должна быть максимально легкой, нативной, без использования тяжелых фреймворков, CMS и т.д. В целом речь о чистом HTML+CSS, и немного JS. Все исходники и начальное задание отправлю исполнителю.

Оставляйте пожалуйста здесь свои заявки, прикрепляйте примеры своих работ (желательно в виде ссылок на сделанные сайты). Выбирать исполнителя буду по профилю (портфолио, отзывы и т.д.). Также указывайте по возможности примерную цену, но уточню, что в первую очередь интересует качество реализации.

С уважением, Ярослав.