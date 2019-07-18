Адаптивная верстка 2х сайтов

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка182 просмотра

Требуется адаптивная верстка по моим макетам.

Макеты

сайт 1 

десктоп - https://drive.google.com/open?id=1TItaCJlOb84jsf30_qt3CN8BuRLppWtv

мобильная версия - https://drive.google.com/open?id=17pSMzY0_dfDb6W2TfMH_xIEfiwN-IKr1

сайт 2 

десктоп - https://drive.google.com/open?id=19_k-JV4xzsZ2_GENxxB53vHB9ZajjTBs

мобильная версия - https://drive.google.com/open?id=1b1BL8vl76UEXxk50Gl3sLXEWkazKCb78

6 лет назад
guest_15627752258033
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$200
6 дней
Escrow
Вторая работа подряд на высшем уровне ! Однозначно рекомендую )
Очень приятно работать с понимающим человеком! Уже работаем не первый раз, все супер. Оплата как всегда, моментально! Рекомендую к сотрудничеству)

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Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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