Верстка на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок137 просмотров

Нужно сверстать и натянуть часть дизайна на опенкарте. Макеты в фигме. 

Работу нужно сделать оперативно.

Обязательно опыт работы с опенкарт!

Макеты пришлю в сообщении. 

FigmaOpencart
6 лет назад
e_reshetnikova
Лена 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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