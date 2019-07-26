Сверстать дизайн по образцу сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок373 просмотра

Есть демо шаблона, нужно сверстать под WP + внести доработки. Укажите цену, за верстку дизайна сайта, как есть, только главную страницу http://autorepair.dzen-design.ru

Шапка с выползающим меню https://yadi.sk/i/vQmzQoFWGSk-DQ

Ниже будет аналогичная форма https://yadi.sk/i/LBdp2ZRd5ohNAA

Контент https://yadi.sk/i/6-wgieUcIqJlEw

Блок Лицензии https://yadi.sk/i/m1R-bvyF4XGKYQ

Каталог услуг https://yadi.sk/i/S13FdG4Tn2DO4g

Подвал https://yadi.sk/i/K0ucIiW-E2IsQw

WordPress
6 лет назад
maksim112
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

etozhekays
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$50
7 дней
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

etozhekays
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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