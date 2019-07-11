OpenCart

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок321 просмотр

Нужно: 

1. Локализовать шаблон (При установке русского языка верстка уезжает и пару блоков пропадает) 

2. Добавить в меню пункты 

3. Убрать в футере пару блоков

Opencart
6 лет назад
Skarlatt
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Sergey4562
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$8
1 день
Escrow
Все быстро и четко. Рекомендую
Отличный заказчик. Чётко поставленное ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Sergey4562
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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