HTML Верстка и Натяжка на WordPress

Нужен Специалист, способный на платформе WordPress создать технически безупречный шаблон

сайта. В сайте 3 старицы. Есть дизайн двух страниц:

https://vk.com/doc124829546_494665817?hash=3ae7c3a9ea0fc46a31&dl=c4802afa4ba5c0d796

https://vk.com/doc124829546_497623329?hash=098220303436bc3074&dl=03879016de0754b5be

Дизайн страницы контакты как на этом сайте: http://potolok-belgorod.ru/kontakty/ (контакты, фото офиса из Гугл карты, схема проезда, видео о городе и форма обратной связи)

Есть подробное описание функций каждого блока на странице.

Верстка должна соответствовать требованиям:·

Чек-листа (современным пунктам) https://habr.com/ru/post/114256/·

Основным требованиям верстки: https://www.youtube.com/channel/UCHHw70vvbfyM6xJQoV8U-Pw

Все 3 страницы должны соответствовать требованиям:· Скорость 90 и выше для ПК, 80 для мобильных https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru·

Соблюдение стандартов W3C https://jigsaw.w3.org/css-validator/ если они не противоречат https://codex.wordpress.org/Theme_Development.

Жду отклик от Мастера, который работает по таким требованиям. Сообщите цену и сроки выполнения работы.