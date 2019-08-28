Требуется реализовать ряд доработок Добавить статик цену, Исправить отступы Подправить слайдер и несколько других --- Оплата по часовой Знание ...
HTML Верстка и Натяжка на WordPress
Нужен Специалист, способный на платформе WordPress создать технически безупречный шаблон
сайта. В сайте 3 старицы. Есть дизайн двух страниц:
https://vk.com/doc124829546_494665817?hash=3ae7c3a9ea0fc46a31&dl=c4802afa4ba5c0d796
https://vk.com/doc124829546_497623329?hash=098220303436bc3074&dl=03879016de0754b5be
Дизайн страницы контакты как на этом сайте: http://potolok-belgorod.ru/kontakty/ (контакты, фото офиса из Гугл карты, схема проезда, видео о городе и форма обратной связи)
Есть подробное описание функций каждого блока на странице.
Верстка должна соответствовать требованиям:·
Чек-листа (современным пунктам) https://habr.com/ru/post/114256/·
Основным требованиям верстки: https://www.youtube.com/channel/UCHHw70vvbfyM6xJQoV8U-Pw
Все 3 страницы должны соответствовать требованиям:· Скорость 90 и выше для ПК, 80 для мобильных https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru·
Соблюдение стандартов W3C https://jigsaw.w3.org/css-validator/ если они не противоречат https://codex.wordpress.org/Theme_Development.
Жду отклик от Мастера, который работает по таким требованиям. Сообщите цену и сроки выполнения работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15HTML-верстка24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать небольшое адаптивное меню на html + css. По возможности без использования js. Подробное ТЗ пришлю в ЛС кандидатам.Завершен6 лет назад
нужно сверстать мобильную версию сайта на лп генераторе десктопная версия тут http://www.himchistka-mebeli-kazan.ru/ дизайн в psd готов по мобильной - файл прикрепили лп генератор это конструктор сайтов - https://lpgenerator.ruHTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Адаптивная, кроссбраузерная верстка шаблона сайта интернет-магазина HTML+CSS. Есть исходники PSD и иконок. Примерно 5-6 страниц Пример страниц https://yadi.sk/d/kqpM40WECdYffAЗавершен6 лет назад
Уже существующему И-М нужно полностью переписать верстку, что бы она была 100% валидной и соответствовала требованиям гугловского пейджспида (95 баллов). Не раздувать CSS и JS - делать и использовать "единые свойства для однотипных элементов" ...Завершен5 лет назад
Нужно сверстать одну страницу для сайта по прилагаемому макету. Верстка должна быть адаптивной.Завершен6 лет назад
- $280
Заказ для https://www.weblancer.net/users/bliznets/Завершен6 лет назад
Макеты скину в лс или скайп. Оставляйте заявки.HTML-верстка54 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужно вывести дополнительную схему в карточке товара. Описание на фото.Завершен6 лет назад
- $20
Ищу исполнителя для верстки лендинга. Срок исполнения: завтра. До 12:00 (мск) после истечения суток.Стоимость 1500 рублей.Кроссбраузерно.Скорость загрузки не менее 70 по сервису Девелоперс.Подробности обсудим с кандидатами. Прикрепляйте, пожалуйста, примеры работ.HTML-верстка16 заявокЗакрыт6 лет назад