HTML Верстка и Натяжка на WordPress

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Завершен1 заявка154 просмотра

Нужен Специалист, способный на платформе WordPress создать технически безупречный шаблон

сайта. В сайте 3 старицы.  Есть дизайн двух страниц:

https://vk.com/doc124829546_494665817?hash=3ae7c3a9ea0fc46a31&dl=c4802afa4ba5c0d796

https://vk.com/doc124829546_497623329?hash=098220303436bc3074&dl=03879016de0754b5be

Дизайн страницы контакты как на этом сайте: http://potolok-belgorod.ru/kontakty/ (контакты, фото офиса из Гугл карты, схема проезда, видео о городе и форма обратной связи)

Есть подробное описание функций каждого блока на странице.                                                                                                                                                  

Верстка должна соответствовать требованиям:·        

Чек-листа (современным пунктам) https://habr.com/ru/post/114256/·        

Основным требованиям верстки: https://www.youtube.com/channel/UCHHw70vvbfyM6xJQoV8U-Pw

Все 3 страницы должны соответствовать требованиям:·                                                                                                                   Скорость  90 и выше для ПК, 80 для мобильных https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru·        

Соблюдение стандартов W3C  https://jigsaw.w3.org/css-validator/ если они не противоречат  https://codex.wordpress.org/Theme_Development.

Жду отклик от Мастера, который работает по таким требованиям. Сообщите цену и сроки выполнения работы. 

CSSHTMLWordPress
6 лет назад
Bykovsn1
Сергей 
54 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$1200
30 дней
Михаил настоящий МАСТЕР. Достоинства: 1) Опыт работы. ( С охотой взялся доработать верстку сделанную другим специалистом. Создал за ново и интегрировал страницы нового сайта. Из общения с Михаилом понял, доработка проекта и создание нового ему дается одинаково легко) 2) Отношение к порученной работе. ( Сделал как себе. Давал практические рекомендации и эффективные решения) 3) Качество работы. (Предоставил программы для проверки качества работы. Показал и объяснил как должен быть собран идеальный сайт) 4) Соблюдение сроков. (Предоставил программу, по которой видно как выполнялся проект, что сделано и сколько времени заняло) 5) Понимание заказчика. (Терпеливо выслушивал мои пожелания и всегда доходчиво объяснял что нужно сделать и к каким результатам приведут наши действия) 6) Коммуникация. (Очень быстро отвечал на сообщения. Всегда готов связаться и обсудить задачу) 7) Профессионализм. ( В работе использует богатый практический опыт. В курсе событий последних обновлений в области оптимизации сайтов) 8) Пунктуальность. ( Соблюдает сроки промежуточных этапов создания проекта) 9) Проявляет инициативу. Я рад, что удалось найти Михаила. Буду работать только с ним. Пишите, с удовольствием дам рекомендации https://vk.com/id18406431 Быков Сергей
Только положительные эмоции и впечатления от работы с Сергеем! Отличное ТЗ, обратная связь и видение финального результата. С оплатой никаких проблем. Ценит ваше время. Приятен в общении. Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за интересный проект!

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mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад