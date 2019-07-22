Верстка страниц для категории оборудования

$280
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка168 просмотров

Заказ для https://www.weblancer.net/users/bliznets/

6 лет назад
volchara61reg
Вячеслав 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
6 лет назад
$280
7 дней
Escrow
Хороший и ответственный исполнитель. Спасибо за работу. Рекомендую!
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен верстальщик.

    $20

    Ищу исполнителя для верстки лендинга. Срок исполнения: завтра. До 12:00 (мск) после истечения суток.Стоимость 1500 рублей.Кроссбраузерно.Скорость загрузки не менее 70 по сервису Девелоперс.Подробности обсудим с кандидатами. Прикрепляйте, пожалуйста, примеры работ.

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка+натяжка на WP. Проект в фигме

    Активный  - адаптив на 5 разрешений  - быстрой загрузкой страницы по google page speed  - кроссбраузерность включая ie11  - микроразметка для соц сетей  - валидация на ошибки верстки через валидатор  ...

    FigmaWordPress
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка крупного проекта

    $1000

    Требуется большой опыт верстки. Нужно сделать верстку порядка 50 отдельных страниц и модальных окон. Модальные окна простые, а остальные страницы сложные + есть повторяющиеся элементы, но в разных проектах.  Требуемые навыки: ...

    CSSGitHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка 6 простых страниц (без шапки и футера)

    Нужно сверстать 6 простых страниц, верстка очень простая, но нужно сделать качественно. Сверстана уже главная страница, нужно сверстать остальные. 6 макетов плюс 2-3 макета адаптива. Многие блоки повторяются. Срок завтра, максимум послезавтра, макеты пришлю в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать 3 элемента

    Сверстать 3 элемента - http://prntscr.com/ocgkqa на уже развернутом сайте. Есть макет (html+css) с Axure, собственно оттуда и сделан скрин. Сайт в адаптиве, поэтому блоки и в адаптиве поправить. Плюс отдельно ...

    CSSHTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка хеадера

    Макет в фигме https://www.figma.com/file/XKxMgFkizOlLbZD95uqnyX/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81-(Copy)?node-id=220%3A350 Надо верстать на bootstrap 4 (адаптивна на 100%) для 3 экрана деск, таб и моб. Также есть 2 dropdown меню. Все есть в исходнике. ...

    BootstrapFigmaNode.js
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка одностраничного сайта

    $80

    Нужно сверстать лендинг, с адаптивом под все экраны, кроссбраузерно. На странице имеются ссылки, кнопки вызова, всплывающее окно и слайдер. Есть дизайн десктопа и мобильных. Полное ТЗ скину кандидату. Жду Ваших предложений.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад