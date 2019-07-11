Верстка 6 простых страниц (без шапки и футера)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок298 просмотров

Нужно сверстать 6 простых страниц, верстка очень простая, но нужно сделать качественно. Сверстана уже главная страница, нужно сверстать остальные. 6 макетов плюс 2-3 макета адаптива. Многие блоки повторяются. Срок завтра, максимум послезавтра, макеты пришлю в личку выбранным кандидатам. Оставляйте заявку те кто готов взяться за работу прямо сейчас. 

6 лет назад
shelder
Кирилл 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Egor1248
Егор 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$25
2 дня
Escrow
Спасибо за работу. Отличный исполнитель. Работа была выполнена качественно и в срок. Всем рекомендую!
Кирилл не только профессионый исполнителей, но ещё и отличный заказчик! Очень рад был поработать с таким человеком. Всегда был на связи и находил время ответить на возникающие вопросы. Буду рад продолжить с ним сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Egor1248
Егор 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад