Сверстать сайта на основе другого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка166 просмотров

Есть шаблон http://ivy-school.thimpress.com/demo-4 для WP нужно на его основе сверстать HTML страницу. 

HTMLWordPress
6 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$200
3 дня
Работаем с Михаилом уже несколько лет. Результат всегда превосходный. Рекомендую всем!
Все на высшем уровне - очень приятно и комфортно работать с Леонидом! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка и натяжка главной страницы на Битрикс.

    $40

    Необходимо сверстать главную страницу и натянуть ее на Битрикс. Макет в приложении. ПСД есть. Условия такие. Пробная версия Битрикса, любая, где есть корзина, цены и каталог. 1500 за верстку, 1500 за натяжку. Плачу сразу ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная вёрстка

    Приветствую. Нужна адаптивная вёрска, макеты -  https://www.figma.com/file/vKVTEr3LEve4vlh05TbSrn/sushi__catalog__2?node-id=0%3A1 Верстку главной страницы нужно сделать с такими же эффектами  как тут http://baltazaristanbul.com/ Заявку начинайте с "sushinroll", так же прикрепите свои лучшие работы, сроки ...

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поправить вёрстку для мобильной версии магазина. Wordpress/WooCommerce

    $10

    Здравствуйте. Сайт на Wordpress + WooCommerce. Тема Hypernova (дочерняя для Kava). Для редактирования используется Elementor. Собственно проблема: в мобильной версии сайта на странице магазина и в ...

    ElementorWooCommerceWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка по дизайн-макету

    Здравствуйте, уважаемый заказчик. Предлагаю качественную, адаптивную, кроссбраузерную верстку сайта по вашим psd макетам. Выполняю свою работу качественно и в срок. Нужно для заказа: Как происходит наше сотрудничество: Вы отправляете ...

    BootstrapHTMLSASSGulp
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать страницы команды и купона (WordPress)

    Есть сайт на wordpress http://www.wildathletic.ru  1) Нужно сверстать для сайта купон https://picua.org/images/2019/06/28/55982fefe2b4ce2f51f747c028df3498.jpg  Нужно чтобы он был размещен на обычной странице формата новости http://www.wildathletic.ru/privedi-druga-i-poluchi-mesyats-k-klubnoj-karte/  Его можно было отправить на email или распечатать  ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Натянуть шаблон

    $30

    Есть движок сайта и есть дизайн у другого сайта на таком же движке с такой же структурой, я выкачал тот дизайн, нужно натянуть, есть небольшое отличие в html файлах

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка с мобильной версией

    Верстка сайта с каталогом товаров. Всего будет 6 страничек. Плюс обязательна грамотная и удобная мобильная версия. Принимаю предложения только от профи с отзывами заказчиков и портфолио. Готов ответить на вопросы. Жду конкретные предложения с ценой ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад