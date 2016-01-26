В 9.00 по времени сервера каждыйдень проверяем людей, которые зарегились вчера, но не оплатили тариф и отправляем им письмо. Тема: «50% cкидка наSocialHammer University до конца дня» Тело письма в приложении. Промо-код для вставки в письмо будет предоставлен ...
Леонид Кофман leonidusleonidus
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
На PHP нужно реализовать 2 функции работы с последней версией TikTok: 1. Авторизацию в TikTok аккаунт по логину и паролю 2. От имени авторизованного аккаунта подписаться на заданный аккаунтЗакрыт4 года назад
На PHP с использованием Сurl нужно написать несколько функций для работы с Одноклассниками (API Одноклассников не используем): 1. Авторизация по логину и паролю через заданный прокси с получением в результате куки для дальнейшей работы 2. ...Закрыт4 года назад
На PHP с использованием Сurl нужно написать несколько функций для работы с Одноклассниками (API Одноклассников не используем): 1. Авторизация по логину и паролю через заданный прокси с получением в результате куки для дальнейшей работы 2. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо предоставить мне ipa-файл приложения Instagram версии > 100, где отключена проверка ssl pining. Вместе с ipa-файлом нужна инструкцию по jailbreak телефона (нужно уточнение необходимой версии iOS), куда будет ставится этот ipa, а так же ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
На PHP с использованием PhantomJS нужно реализовать следующий функционал:1. Авторизация в youtube-аккаунт2. Поиск роликов по ключевым фразам3. Лайкинг комментариев под роликами4. Комментирование роликовПодробности в приложении.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
В WP с купленным шаблоном нужно: 1. Добавить плагин плеера, в который можно вставить ссылку на youtube но чтобы при воспроизведении перейти на youtube не удавалось. Чтобы защитить источник видео. 2. Реализовать закрытый раздел сайта, доступ в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть шаблон [url=http://ivy-school.thimpress.com/demo-4]http://ivy-school.thimpress.com/demo-4[/url] для WP нужно на его основе сверстать HTML страницу.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
На Laravel нужно реализовать функционал имитирующий работу в браузере: 1. Авторизции в youtube-аккаунт 2. Поиск роликов 3. Лайкинг комментариев под роликами 4. Комментирование роликов Интерфейс нужно реализовать на бутстрапе. Подробное ТЗ в приложении.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
На питоне или другом серверном языке поддерживающим многопоточность (чтобы в случае необходимости в будущем сделать быстро многопоточность) нужно написать скрипт, который используя API ВК (функцию users.get) будет перебирать последовательно всех пользователей ВК, получать информацию о ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищем исполнителя, для настройки процесса раскрутки нашего аккаунта в Инстаграме и группы во Вконтакте в сервисе socialhammer.com.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо проанализировать запросы, которые отправляет последняя версия Инстаграма с телефона и на основе этих запросов написать php-скрипт имитирующий процесс авторизации в заданный аккаунт через заданный прокси. На вход скрипту подаем: - логин - пароль - прокси (HTTP) в формате ...Закрыт8 лет назад
Есть скрипт для продажи цифровых товаров Jsale (jsale.biz). Написан на php. Код открытый. Нужно внести некоторые правки в код. Рассмотрю только предложения тех, кто раньше имел опыт работы с этим скриптом!Закрыт8 лет назад
На php нужно написать скрипт меняющий в вк-аккаунтах заданные параметры.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно написать на php скрипт поиска людей Вконтакте по критериям. Для работы использовать API.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На PHP нужно написать скрипт для получения списка пользователей ВК по заданным критериям поиска. ТЗ в приложении.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На PHP нужно написать скрипт для получения списка друзей и подписчиков заданного ВК-аккаунта. Подробное ТЗ в приложении.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно на ваш смартфон поставить программу Instagram, авторизоваться в инстаграм-акк и отправить в него фотографию. Процесс авторизации и отправки данных нужно проснифеть программой установленной на тот же смартфон и в результате написать программу (на php ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть 4 сайта работающих в GGL. Ищу человека, который будет выполнять задания для этих сайтов. Оплата - ежемесячно по итогам оплаченных вебмастерами заявок. Указывайте ваши пожелания по проценту от цены размещенной ссылки.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется человек для наполнения двух групп во Вконтакте: https://vk.com/taro7sense https://vk.com/the7sense Каждый день, кроме выходных и праздников, нужно размещать по 2-3 поста в каждую из групп. Посты - это репосты материалов с тематических сайтов и блогов (список площадок будет ...Социальные сети (SMM и SMO)29 заявокЗакрыт9 лет назад