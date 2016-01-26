leonidus

Леонид Кофман leonidus

 
42 годаРоссия/Волгоград
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$152
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sambellamy
Сергей 
36 летКипр
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
год назад
Оптимизация кода установки глоб. хука на клавиат.
помню этого заказчика, все супер!
Сергей справился в установленные сроки выполнив задание четко по ТЗ. Советую.
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marozec
Максим 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$152
10 баллов
4 года назад
На PHP с использованием PhantomJS реализовать функционал для YouTube
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.
Проект сделан. Благодарю.
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andrei_kinder
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
4 года назад
Допилить WP
Леонид отличный заказчик. Очень интересный проект, каждая задача сопровождалась бурным обсуждением. Леонид всегда на связи, быстро отвечает и вовремя оплачивает. Всем рекомендую!!!
Андрей очень глубоко погружается в задачу, что сразу показывает уровень профессионализма. Рекомендую!
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mvm
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Сверстать сайта на основе другого сайта
Все на высшем уровне - очень приятно и комфортно работать с Леонидом! Всем рекомендую!
Работаем с Михаилом уже несколько лет. Результат всегда превосходный. Рекомендую всем!
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SargonIII
Евгений 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Разработка php-скрипта для обхода папок сайта
Приятно было поработать.
Евгений отлично справился с задачей. Все четко по ТЗ и даже раньше срока. Обязательно обращусь повторно.
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