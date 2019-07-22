Допилить WP

В WP с купленным шаблоном нужно:

1. Добавить плагин плеера, в который можно вставить ссылку на youtube но чтобы при воспроизведении перейти на youtube не удавалось. Чтобы защитить источник видео.

2. Реализовать закрытый раздел сайта, доступ в который возможен только после оплаты. Вероятно есть какой-то плагин для таких вещей. Надо найти его и настроить.

3. Сделать меню и подменю на сайте.