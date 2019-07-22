Допилить WP

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Завершен7 заявок181 просмотр

В WP с купленным шаблоном нужно:

1. Добавить плагин плеера, в который можно вставить ссылку на youtube но чтобы при воспроизведении перейти на youtube не удавалось. Чтобы защитить источник видео.

2. Реализовать закрытый раздел сайта, доступ в который возможен только после оплаты. Вероятно есть какой-то плагин для таких вещей. Надо найти его и настроить.

3. Сделать меню и подменю на сайте.

WordPress
6 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

andrei_kinder
Андрей 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$60
3 дня
Escrow
Андрей очень глубоко погружается в задачу, что сразу показывает уровень профессионализма. Рекомендую!
Леонид отличный заказчик. Очень интересный проект, каждая задача сопровождалась бурным обсуждением. Леонид всегда на связи, быстро отвечает и вовремя оплачивает. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

andrei_kinder
Андрей 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад