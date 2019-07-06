Работа с заказами и покупателями на Opencart

Нужен опытный Битриксоид для внедрения мелких правок согласно ТЗ, такие как оптимизация скорости загрузки и отображения на мобильных, внедрение микроразметки и т.д Так же, потом нужна будет помощь в настройке Яндекс Маркета. Ищу достаточно опытного ...