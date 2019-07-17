Внедрение мелких доработок на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок300 просмотров

Нужно поменять меню в мобильной версии. Исправить отображения прайс листа на некоторых страницах. 

Добавить поле поиска по моделям. И еще пару мелких пунктов. 

Сайт и ТЗ вышлю кандидатам. 

Рассматриваю только фрилансеров. Нужен внимательный исполнитель, за которым не нужно много раз перепроверять его работу. Ищу опытного исполнителя, но с адекватными ценами для долгосрочного сотрудничества, если сработаемся будет еще ряд ТЗ на доработки и оптимизацию сайта, так же, возможна работа по другим сайтам. 

WordPress
6 лет назад
Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад

Выбранный исполнитель

pyampa
30 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$55
4 дня
Escrow
Сотрудничеством в целом доволен, но немного не внимателен к деталям ТЗ. Приходилось несколько раз проверять работу и дорабатывать. Но по итогу почти все сделано как надо. Спасибо за работу.
В целом сотрудничеством доволен, и правда с моей стороны в некоторых моментах были косяки (не очень внимательно отнесся к кое-каким моментам и упустил из виду). По ходу работы были внесены некоторые правки, которых в ТЗ не было и порой не могли найти общий язык и понимание. Ну в итоге оплата прошла успешно, можно было даже выбрать способ оплаты. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

pyampa
30 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад