Внедрение мелких доработок на Wordpress

В целом сотрудничеством доволен, и правда с моей стороны в некоторых моментах были косяки (не очень внимательно отнесся к кое-каким моментам и упустил из виду). По ходу работы были внесены некоторые правки, которых в ТЗ не было и порой не могли найти общий язык и понимание. Ну в итоге оплата прошла успешно, можно было даже выбрать способ оплаты. Спасибо за работу.