Программист на Битрикс для внедрения СЕО оптимизации и доработок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок175 просмотров

Нужен опытный Битриксоид для внедрения мелких правок согласно ТЗ, такие как оптимизация скорости загрузки и отображения на мобильных, внедрение микроразметки и т.д Так же, потом нужна будет помощь в настройке Яндекс Маркета. 

Ищу достаточно опытного исполнителя но с адекватными ценами.

ТЗ скину в личку откликнувшимся. 

Не рассматриваю студии, только фрилансеры. 

Готовность приступить к работе в ближайшее время будет преимуществом. 

6 лет назад
Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад

Выбранный исполнитель

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$95
7 дней
Escrow
Все сделано, хоть и со своими нюансами, которые в общем то не критичные, учитывая адекватную стоимость. В целом, рекомендую
Оставляю положительный отзыв. В целом, сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад