Программист на Битрикс для внедрения СЕО оптимизации и доработок

Нужен опытный Битриксоид для внедрения мелких правок согласно ТЗ, такие как оптимизация скорости загрузки и отображения на мобильных, внедрение микроразметки и т.д Так же, потом нужна будет помощь в настройке Яндекс Маркета.

Ищу достаточно опытного исполнителя но с адекватными ценами.

ТЗ скину в личку откликнувшимся.

Не рассматриваю студии, только фрилансеры.

Готовность приступить к работе в ближайшее время будет преимуществом.