Ускорение сайта на WordPress. Google page speed

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Закрыт8 заявок167 просмотров

Необходимо ускорить сайт g-p.net точка ua

Сайт на вордпресс

по google page speed необходимо что бы был в зеленой зоне для мобилы и десктопа

WordPress
6 лет назад
Frank1
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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