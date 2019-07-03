здравствуйте есть такой сайт https://wan-port.ru/ требуется внести ряд доработок. Кто может помочь пишите, все обсудим
WordPress. Внести правки, оптимизировать сайт
Готовый сайт на WordPress. Нужно внести ряд правок, ТЗ скину в личку и провести оптимизацию сайта по скорости работы.
Заявки фрилансеров
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