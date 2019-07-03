WordPress. Внести правки, оптимизировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок155 просмотров

Готовый сайт на WordPress. Нужно внести ряд правок, ТЗ скину в личку и провести оптимизацию сайта по скорости работы. 

WordPress
6 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров