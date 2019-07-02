Натянуть готовую верстку на движок (функции интернет-магазина)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок275 просмотров

Необходимо натянуть верстку на движок с функциями интернет-магазина (без корзины), подробное ТЗ и примеры страниц в приложении. 

Указывайте, пожалуйста, движок, цену и сроки.

6 лет назад
Polig
Мария 
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$350
25 дней

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад