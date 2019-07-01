Правки сайта Битрикс

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Закрыт6 заявок241 просмотр

Нужно выполнить правки на сайте на Битрикс

- Не работает список городов. - поставить модуль GEO

- Поставить форму заявки

- исправить расположение блоков на странице товаров

- добавить раздел Акции

- поставить хлебные крошки

Сайт klukva.store

Стоймость - срок?

6 лет назад
fanya73
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dimitrenko
Илья 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$150
1 день
Escrow
1. Отказался работать через безопасную сделку. 2. Не четкое ТЗ, обговорили в телеграме все нюансы, при приемке работ придумывает новые работы, якобы правки. 3. Затягивает с оплатой, ссылаясь на правки которые сам придумывает (или заказчик). НЕ ЗАПЛАТИЛ! 4. Посредник. 5. Кормит обещаниями работы по другим сайтам. Крайне не рекомендую связываться, либо работать по предоплате.

Заявки фрилансеров

dimitrenko
Илья 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад