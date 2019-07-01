Правки сайта Битрикс

1. Отказался работать через безопасную сделку. 2. Не четкое ТЗ, обговорили в телеграме все нюансы, при приемке работ придумывает новые работы, якобы правки. 3. Затягивает с оплатой, ссылаясь на правки которые сам придумывает (или заказчик). НЕ ЗАПЛАТИЛ! 4. Посредник. 5. Кормит обещаниями работы по другим сайтам. Крайне не рекомендую связываться, либо работать по предоплате.