Исполнитель начал натяжку на WP и по итогу пропал. Нужно доделать начатое, страницы похожи, около 10 штук. Верстку пришлю в личных сообщениях.
Правки сайта Битрикс
Нужно выполнить правки на сайте на Битрикс
- Не работает список городов. - поставить модуль GEO
- Поставить форму заявки
- исправить расположение блоков на странице товаров
- добавить раздел Акции
- поставить хлебные крошки
Сайт klukva.store
Стоймость - срок?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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