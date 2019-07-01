Создание админки + натяжка (существующей) верстки для сайта

Всем привет. Нужно собрать сайт на вордпресс Всего 5 страниц, дизайн прикрепил. https://yadi.sk/d/57C-XNbQgSIAhA К сожалению на большой бюджет не расчитываем так как еще дальше будем туда прикручивать личный кабинет, макеты еще ...