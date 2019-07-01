Создание админки + натяжка (существующей) верстки для сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки170 просмотров

1. Создание админки   

2. Натяжка (существующей) верстки  

3. Простой учет покупок услуг (покупка – отмена)   

4. Оплата через payanyway (установка модуля / плагина от payanyway – подключение онлайн кассы)   

5. Отправка смс – регистрация / восстановление пароля 

6. Микроразметка страниц (по схема)  

7. Подключения модуля PageSpeed (от гугл)  

Подробное Т.З в файле   

Т.З.   

в файле  

Обязательные требования  

Все условия указанные в т.з должны быть выполнены, не исчезать, оплата только через Безопасный платеж, бюджет окончательный

6 лет назад
xmxcrew
Сергей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров