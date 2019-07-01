Сайт (url сайта на скрине http://prntscr.com/o983d6 ) на самописной CMS. Нужно выполнить доработки: 1. На десктопах хлебные крошки некликабельны. Нужно исправить. На мобильных такой проблемы нет. 2. На мобильных кнопка "Запись на замер" http://prntscr.com/nke1h8 работает ...
Создание админки + натяжка (существующей) верстки для сайта
1. Создание админки
2. Натяжка (существующей) верстки
3. Простой учет покупок услуг (покупка – отмена)
4. Оплата через payanyway (установка модуля / плагина от payanyway – подключение онлайн кассы)
5. Отправка смс – регистрация / восстановление пароля
6. Микроразметка страниц (по схема)
7. Подключения модуля PageSpeed (от гугл)
Подробное Т.З в файле
Т.З.
в файле
Обязательные требования
Все условия указанные в т.з должны быть выполнены, не исчезать, оплата только через Безопасный платеж, бюджет окончательный
Заявки фрилансеров
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