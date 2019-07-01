Доработки сайта на самописной CMS

Сайт (url сайта на скрине http://prntscr.com/o983d6 ) на самописной CMS. Нужно выполнить доработки:

1. На десктопах хлебные крошки некликабельны. Нужно исправить. На мобильных такой проблемы нет.

2. На мобильных кнопка "Запись на замер" http://prntscr.com/nke1h8 работает некорректно. Вместо того, что происходит по клику сейчас, настроить вывод всплывающей формы. Точно такой же, как в случае с кнопкой "Заказать звонок".

3. В мобильной версии два номера телефона объединяются в один http://prntscr.com/nkdryc, нужно исправить

4. Разметить по Schema.org "хлебные крошки" и "Контакты"

5. Оптимизировать скорость загрузки сайта (по pagespeed insights, pingdom tools). Без фанатизма, по базовым моментам.

6. Решить проблему с отображением меню над ссылками на другие разделы http://prntscr.com/nmu6jt

7. Через админку невозможно добавить мета-тег description на 2 страницы: Галерея; Контакты. Либо добавить возможность редактирования в админку, либо вывести костылём (сообщу, что прописать).

8. Обрезаются справа всплывающие подсказки в блоке "Порядок работы с нами" http://prntscr.com/nkdm2h

9. Доработать под Safari:

9.1. В блоках разделов выводится только первая строка http://prntscr.com/ntcmfs

9.2. То же самое с галереями http://prntscr.com/ntcpt4

9.3. Кривой вывод новостей (вторая новость встаёт не под, а справа от первой) http://prntscr.com/ntcopz

10. Прикрутить бесплатный сертификат Let's Encrypt и настроить автообновление (если это возможно только через ftp-доступ; доступ к панели управления хостингом нам не предоставляют).

Уточните, пожалуйста, стоимость доработок и срок выполнения. Если необходимо, можем созвониться по скайпу и обсудить перечисленные пункты дополнительно.