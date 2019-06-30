Сделать натяжку вёрстки на Wordpress

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Закрыт21 заявка279 просмотров

Здравствуйте!

Свёрстанный сайт нужно натянуть на Wordpress. С возможностью добавлять новые записи в блоге и фотографии.

Сколько по стоимости и срокам?

WordPress
6 лет назад
DmitriyPhomin
Руслан 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров