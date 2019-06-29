Требуется добавить язык Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки197 просмотров

На сайте есть два языка, русский и английский, 

Необходимо добавить украинский язык, добавить флажок переключения. Напрямую через базу или восстановив доступ к админке.

Так как после переноса клиенту на сервер админка не пускает, доступ в панель управления не срабатывает, выскакивает ошибка :

ОшибкаНа сайте произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Drupal
6 лет назад
OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
день назад

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