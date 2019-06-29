Не большой сайт на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок284 просмотра

Всем доброго времени суток.

Нужен аналог сайта  на вордпресс https://rezerv.nalog.ru

По сути там главная и пару внутренних страниц.

Сколько будет стоить данная работа и сколько займет времени?

Приступить нужно сегодня.

Оплата половины по готовности главной и остаток по готовности.

WordPress
6 лет назад
Develangel
Александр 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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