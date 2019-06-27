Добрый день Сайт royal-kovka.ru Правки https://yadi.sk/d/VhEcp_21BMkwmg Постоплата 4000 руб
Натянуть страницу checkout wp woocommerce
Есть свёрстанный сайт на вукомерсе. Нужно натянуть страницу чекаута.. (финальная страница доставка/фио/товар)
цена/сроки
Заявки фрилансеров
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