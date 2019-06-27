Натянуть страницу checkout wp woocommerce

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Закрыт6 заявок596 просмотров

Есть свёрстанный сайт на вукомерсе. Нужно натянуть страницу чекаута.. (финальная страница доставка/фио/товар) 

цена/сроки

WooCommerceWordPress
6 лет назад
d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров