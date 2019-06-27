Перенос функционала с самописного сайта (PHP + MySQL) на WordPress!

Здравствуйте!Требуется PHP-программист для переноса функционаласайта энергокомпании:1) Ввод и учет показаний водомеров по лицевым счетам.2) Также требуется настроить регистрацию через сайт новых пользователей (Потребителей) с привязкой к лицевому счету с подтверждением через смс (сервис отправки смс выбран, регистрация - логин и пароль есть) и/или email.--Есть подробное ТЗ и логика (+ скриншоты) - как должно все работать.

Есть xml - файлы со старого сайта со списком всех адресов Потребителей и их лицевых счетов. Движок с WordPress с настроенной темой уже выгружен на тестовый домен. --

В случае качественного выполнения работы в срок за 3-4 дн. с момента старта и успешного тестирования цена проекта = 6 000 руб. (с Премией)!!Интересно оплачивать проект на карту Сбербанка, Яндекс Деньги, QIWI, WMR (в порядке убывания).

Примерный / удобный формат работы:

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1) Фиксируем результат по регистрации пользователей - оплата 2 000 руб.

2) Фиксируем результат по внесению показаний водомеров - оплата 2 000 руб.

3) Переносим и тестируем все на рабочем домене + 2 000 руб.

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Если в сроки не укладываемся (продление до 3-х дн.) и проект без ошибок, оплата всего = 5 т. руб.

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Жду Ваших заявок!