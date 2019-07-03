Нужно доработать сайт на Битрикс

Приветствую !

В общем хотел от Вас как от спеца получить некоторые советы по работе с этим сайтом https://alfagas.pro

Сайт сделан на скорую руку, ни заголовков там нет, не меню нормального и.т.д. Хотелось бы привести его в порядок, поменять немного меню, изменить немного главную страницу. В коде HTML при диагностике находит ошибки, могли бы вы их убрать? Теперь ТЗ

1. добавить в меню " новости" и "наши работы"

2.в нижнем меню ( в подвале) нужно убрать разработчиков сайта и в разделе меню убрать "наши работы" и " каталог"

3 На главной есть отзывы, можно ли их сделать маленькими , уменьшить в 3 раза? они сейчас огромные и занимают полезную площадь сайта

4.В меню на главной ( с картинками) можно ли добавить еще устройство газового оборудования ?

5. Уточню есть ли у них партнеры и если есть нужно внизу добавить " Наши партнеры"

5 Добавить раздел корпоративным клиентам

6.Под банером разместить блок " О ГАЗЕ Мифы и Реальность" (Будет просто статья)

7. Можно ли уменьшить карту города в низу сайта?

В общем для Вас ничего сложного ))) Пока эти пункты, в процессе будут еще доделки.