Специалист по AMO CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка125 просмотров

Нужно на сайте настроить формы AMO CRM. Добавить поля, потом добавить их в шаблон парсинга, настроить карточку и прочее 

6 лет назад
ganzenkoviktor
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров