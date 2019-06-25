Создать вертикальное меню-аккордеон в теле страницы на сайте Wordpress

В целях удобства навигации для пользователей на сайте требуется создать с помощью плагина/скрипта вертикальное меню аккордеон в теле страницы сайта (не в виджете). Меню должно быть в цвет сайта, иметь некоторые визуальные эффекты при наведении мыши и щелчке, полностью адаптивно. Сейчас на сайте ссылки на страницы оформлены с помощью обычного плагина аккордеон, работает, но выглядит довольно просто.

Ссылка на страницу сайта во вложении.

Работа из админки, доступа к ftp нет.

Рассмотрю реальные предложения с указанием цены, сроков и способ оплаты.