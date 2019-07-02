Добавить микроразметку Google в магазин на OpenCart.pro

Здравствуйте,

Имеется сайт на OpenCart.pro Версия 2.3.0.2.3, дефолтный шаблон, магазина велоаксессуаров:

Сайт магазина https://veloaccs.com.ua/

Нужно внедрить в дефолтный шаблон микроразметку от Google. Чтобы для карточки товара Google показывал в сниппете поисковой выдачи Цену в грн с сайта и Наличие: Есть в наличии или нет.

Хотелось бы найти исполнителя из Украины для оплаты через Приват 24 на карту. Альтернативно, могу заплатить в Bitcoin, если исполнитель не из Украины.

Бюджет ограничен, так как это скорее хобби, чем большой бизнес.

С Уважением,

Андрей