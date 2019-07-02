Добавить микроразметку Google в магазин на OpenCart.pro

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок159 просмотров

Здравствуйте,

Имеется сайт на OpenCart.pro Версия 2.3.0.2.3, дефолтный шаблон, магазина велоаксессуаров:

Сайт магазина https://veloaccs.com.ua/

Нужно внедрить в дефолтный шаблон микроразметку от Google. Чтобы для карточки товара Google показывал в сниппете поисковой выдачи Цену в грн с сайта и Наличие: Есть в наличии или нет.

Хотелось бы найти исполнителя из Украины для оплаты через Приват 24 на карту. Альтернативно, могу заплатить в Bitcoin, если исполнитель не из Украины.

Бюджет ограничен, так как это скорее хобби, чем большой бизнес.

С Уважением,

Андрей

6 лет назад
andrew_pober
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

somlek
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена оперативно!
Всё супер!

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somlek
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад