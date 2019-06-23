Натянуть верстку на WHMCS

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка171 просмотр

Нужно натянуть текущий шаблон с WP на WHMCS

Текущий шаблон WP  https://allhostings.ru/ 

Поставить на сюда на WHMCS https://allhostings.ru/rbilling/clientarea.php 

Задача срочная, плагины для WP WHMCS bridge не предлагать!

WordPress
6 лет назад
webterra
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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