Починить сайт на wp

Суть проблемы: при создании товара почему-то создаётся не один товар, а два одинаковых товара.при выборе товара и нажатии на кнопку копировать, товар почему-то не копируется, а наоборот удаляется. http://joxi.ru/8An7LwUzEqxMrOТребования к исполнителю: опыт работы ...