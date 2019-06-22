Суть проблемы: при создании товара почему-то создаётся не один товар, а два одинаковых товара.при выборе товара и нажатии на кнопку копировать, товар почему-то не копируется, а наоборот удаляется. http://joxi.ru/8An7LwUzEqxMrOТребования к исполнителю: опыт работы ...
Починить сайт на wp
https://amrgroup.pro/ в конце темы выдает Warning: key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/u0308214/data/www/amrgroup.pro/wp-content/themes/betheme/functions/builder/class-mfn-builder-front.php on line 126 (проскольте сайт). Надо это поправить, укажите цены и сроки
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