Необходимо выполнить доработки ТЗ покажу в личку
OpenCart
Купил шаблон
Необходимо его доработать
ТЗ по ссылке: https://yadi.sk/i/e7HxuJGqX7iXcQ
Заявки фрилансеров
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