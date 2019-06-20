Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Я купил шаблон на системе управления OpenCart мне необходимо его доработать

У меня есть подробное техническое задание, со скриншотами. Правок не много. Задание очень срочное.

Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступить к выполнению сразу как договоримся. Связь по скайпу или телеграмму.

ТЗ покажу в личку. Цена и сроки обсуждаемы.