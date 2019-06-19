Здравствуйте, есть задание по сайту. Сайт находится на cms wordpress. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой cms.
OpenCart
1) Необходимо поставить шаблон я его купил
2) Выполнить доработки по моему ТЗ
3) После оплаты перенести не мой хостинг (Делаете на своем хостинге)
Бюджет на работу 10.000 рублей, нужно сделать срочно
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