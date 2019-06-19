OpenCart

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок146 просмотров

1) Необходимо поставить шаблон я его купил

2) Выполнить доработки по моему ТЗ

3) После оплаты перенести не мой хостинг (Делаете на своем хостинге)

Бюджет на работу 10.000 рублей, нужно сделать срочно

Opencart
6 лет назад
Nuadallador
Вячеслав 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров