https://www.tsb-msk.ru/sortovoy-fasonniy-prokat/armatura-stroitelnaya/a1.html на страницах сайта сделать внутренние страницы из прайс-листа. Дизайн уже есть: https://client.abcwww.ru/crm/webimage.php?img=https://crmabcwwwstorage.s3.amazonaws.com/06-2019/1560178767_tsb_item.jpg URL у страниц должен быть такой: https://www.tsb-msk.ru/sortovoy-fasonniy-prokat/armatura-stroitelnaya/a1/armatura-6-a1.html Либо https://www.tsb-msk.ru/products/armatura-6-a1.html Нужно ...
Авторепост из ВК в Битрикс
Необходимо организовать автоматический репост новостей из паблика ВК в Битрикс.
В битриксе новости построены по дефолту, на инфоблоках.
Подробнее:
1. Делаем репост картинки из ВК в детальную картинку новости битрикса
2. Дополнительные картинки кидаем в свойство элемента инфоблока (тип файл)
3. Текст из новости кидаем в детальное описание
4. Текст для анонса делаем из первых пары-тройки строк новости
5. Если есть альтернативные пути решения - предлагаем
Обязательно указываем примерную цену
Заявки фрилансеров
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