Авторепост из ВК в Битрикс

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Необходимо организовать автоматический репост новостей из паблика ВК в Битрикс. 

В битриксе новости построены по дефолту, на инфоблоках.

Подробнее:

1. Делаем репост картинки из ВК в детальную картинку новости битрикса

2. Дополнительные картинки кидаем в свойство элемента инфоблока (тип файл)

3. Текст из новости кидаем в детальное описание

4. Текст для анонса делаем из первых пары-тройки строк новости

5. Если есть альтернативные пути решения - предлагаем

Обязательно указываем примерную цену

6 лет назад
ras2111
Антон 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров