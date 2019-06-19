Оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок145 просмотров

Сайт - https://bimboka.com

Сайт на WP, очень медленный, нужно оптимизировать. 

WordPress
6 лет назад
CyCJIuK
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров