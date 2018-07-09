Нужно создать 3-D ролик по продукту конвейерные ролики. Вот ТЗ - https://docs.google.com/document/d/12OI_aXxPid5wqkD6GYytBxwtBpYykQYPTdl7mxthTI8/edit?usp=sharing Вот презентация, которую фактически и нужно превратить в ролик - https://drive.google.com/file/d/11eJ7xK3DhqDLezeOOd3tySGfltxTSD2o/view?usp=sharing Вот хороший пример концепции, как должен выглядеть ролик - https://drive.google.com/file/d/139d6c4XY1KdjQMRnYE-p15gqtpMkE8b-/view?usp=sharing
- Анимация9 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт - [url=https://bimboka.com/]https://bimboka.com[/url] Сайт на WP, очень медленный, нужно оптимизировать.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен человек, который сможет написать 10 постов для ФБ и Инстаграма (500-1000 збп каждый), только тексты, картинки/видео не требуется. Есть контент-план и часть информации, общий объем 20-30 збп. Тематика - курсы для стоматологов, стоматологические имплантаты, стоматологическая оптика ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо перевести текст с видео, который читает диктор - https://www.youtube.com/watch?v=SJ4xgA2quO4. Ищу переводчика на постоянную основу на данную тематику, формат контента может быть разный (статья или видео).Переводы20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Суть задачи максимально проста: Необходимо белые трусики (шортики) "перенести" на модель (девушку), которая одета в черные. На этом все.Обработка фотографий34 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Всем доброго времени суток. Задача следующая - сделать аналогичную фотографию с другой продукцией. Всего нужно 4 варианта: 4 - белья (8 фото) 1 - майка (фото майки в данный момент нет, оно будет похожим) (2 фото)Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо перевести текст, тематика - имплантаты для стоматологии. Важно иметь опыт в данной сфере, без знаний терминологии адекватно выполнить работу не получится. Сам текст - http://www.biohorizons.com/taperedinternal.aspx В перспективе рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, так как подобных ...Переводы17 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Нужно перерисовать принты в картинку, чтобы были исходники для будущих принтов. Файлы прикрепил.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт - http://smoladvocat.ru Есть форма обратной связи, необходимо к ней добавить крестик, который будет ее закрывать. CMS MODx evo.Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен парсер, который будет парсить ссылки на видео по хештегу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть сайта на платформе ucoz, шаблон не стандартный, нужно полностью адаптировать под мобильные устройства. Сам сайт - tkani-opt.com.ua.HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайта на платформе ucoz, шаблон не стандартный, нужно полностью адаптировать под мобильные устройства. Сам сайт - tkani-opt.com.ua.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сайт - https://www.marioplus.com.ua/ Опен карт 3 Нужно растянуть шаблон на весь экран.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо настроить модуль "Массовое изменение цен, акций, скидок". Есть 2 проблемы: 1) он не изменяет цену опций; 2) при округлении цены товара она сбрасывается на 0.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Здравствуйте. Есть интернет-магазин с кастомным шаблоном, необходимо сделать так, чтобы подкатегории в основных категория показывались большими картинками. Вот сайт - https://www.marioplus.com.ua/zaporno-reguliruyushaya-armatura Вот пример того, как должно быть - https://boiler.ua/otoplenie/ Версия движка 1.5.6.4Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $8
Нужно адаптировать 1 страницу под мобильные устройства - tkani-opt.com.ua/lacosta-tkan.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад