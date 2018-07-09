CyCJIuK

Виталий Соловьёв CyCJIuK

 
32 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать 3-D ролик

    Нужно создать 3-D ролик по продукту конвейерные ролики. Вот ТЗ - https://docs.google.com/document/d/12OI_aXxPid5wqkD6GYytBxwtBpYykQYPTdl7mxthTI8/edit?usp=sharing Вот презентация, которую фактически и нужно превратить в ролик - https://drive.google.com/file/d/11eJ7xK3DhqDLezeOOd3tySGfltxTSD2o/view?usp=sharing Вот хороший пример концепции, как должен выглядеть ролик - https://drive.google.com/file/d/139d6c4XY1KdjQMRnYE-p15gqtpMkE8b-/view?usp=sharing

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SMM-копирайтинг

    Нужен человек, который сможет написать 10 постов для ФБ и Инстаграма (500-1000 збп каждый), только тексты, картинки/видео не требуется. Есть контент-план и часть информации, общий объем 20-30 збп.  Тематика - курсы для стоматологов, стоматологические имплантаты, стоматологическая оптика ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевод видео

    Необходимо перевести текст с видео, который читает диктор - https://www.youtube.com/watch?v=SJ4xgA2quO4. Ищу переводчика на постоянную основу на данную тематику, формат контента может быть разный (статья или видео).

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заменить нижнее белье на картинке

    $25

    Всем доброго времени суток.  Задача следующая - сделать аналогичную фотографию с другой продукцией. Всего нужно 4 варианта: 4 - белья (8 фото) 1 - майка (фото майки в данный момент нет, оно будет похожим) (2 фото)

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевод текста стоматология

    Доброго времени суток. Необходимо перевести текст, тематика - имплантаты для стоматологии.  Важно иметь опыт в данной сфере, без знаний терминологии адекватно выполнить работу не получится.  Сам текст - http://www.biohorizons.com/taperedinternal.aspx В перспективе рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, так как подобных ...

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переработка шаблона

    Есть сайта на платформе ucoz, шаблон не стандартный, нужно полностью адаптировать под мобильные устройства.  Сам сайт - tkani-opt.com.ua.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Для знающих OpenCart

    $10

    Здравствуйте.  Есть интернет-магазин с кастомным шаблоном, необходимо сделать так, чтобы подкатегории в основных категория показывались большими картинками.  Вот сайт - https://www.marioplus.com.ua/zaporno-reguliruyushaya-armatura Вот пример того, как должно быть - https://boiler.ua/otoplenie/ Версия движка 1.5.6.4

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 дней назад
$75
10 баллов
5 лет назад
SMM-копирайтинг
Рекомендую Виталия всем фрилансерам! По всем пунктам 5 баллов: Постановка задачи: 5 Оплата в срок: 5 Коммуникация: 5
Отличный исполнитель, всегда на связи, качественно выполняет свою работу, рекомендую!
Ответный отзыв
OFY
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$13
7 баллов
5 лет назад
Перерисовать картинку с футболки
К сожалению их проект закрылся и денег за работу мне так никто и не перевел.
Все ок.
Ответный отзыв
levvlasov
Лев 
38 летИспания
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Заменить нижнее белье на картинке
Виталий отличный заказчик. Очень четко составил ТЗ, и с уважением относиться к работе исполнителя (это бывает редко). 100% рекомендую. Только положительное эмоции.
Лев - один из лучших исполнителей, с которыми я работал за 4 года, по причине того, что он: 1. Сразу понял суть задачи. 2. Всегда был на связи. 3. Выполнил работу в идеальном качестве. 4. Всегда был вежлив в общении и отвечал на поставленные вопросы. 5. Вносил правки незамедлительно. 6. Завершил работу раньше оговоренного срока. Спасибо за приятное сотрудничество, рекомендую.
Ответный отзыв
verhmax
Максим 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Парсер для инстаграма
Всё ОК !
Максим все отлично расписал, даже лучше, чем мне нужно было, но к сожалению проект отложился и сотрудничество не состоялось.
Ответный отзыв
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Для знающих OpenCart
Все ок. Рекомендую как хорошего заказчика)
Все прошло замечательно, сделал быстрее, чем обговаривались. Простое и комфортное общение, никаких претензий к правкам, все исправлялось в течении 1-2 минут. Отличное качество работы!
Ответный отзыв