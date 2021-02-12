Чистый код - залог успеха
Всем Здравствуйте.
Я занимаюсь версткой сайтом около 4 лет, в том числе лендингов, и посадочных страниц. Так же есть программист, с опытом работы более 10 лет, который при необходимости выполнит всю работу по back-end
Навыки:
- Photoshop, Figma, Sketch, Avocode;
- HTML5, CSS3, jQuery, Java Script;
- Адаптивная верстка;
- БЭМ;
- Bootstrap;
- Валидный (W3C) и читабельный код.
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#680
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Портфолио
- Детская коллекция36 просмотров
- Lookbook inner page28 просмотров
- Lookbooks22 просмотра
- Верстка сайта prostor33 просмотра
- Страница для оптовых покупателей46 просмотров
- Страница торгового оборудования41 просмотр
- Tkano.ru страница коллекции42 просмотра
- Уборка45 просмотров
- Designboom landing37 просмотров
- Дачные дома70 просмотров
- Krasivo131 просмотр
- Интернет магазин Zdorove.ru132 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
2 года назад
Yii
Задание выполнено успешно, хорошо разбирается в верстке, не пропадает со связи.
Ответный отзыв
все супер!
$100
10 баллов
3 года назад
Bootstrap
Все зроблено супер, завжди на звязку, Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Чітке ТЗ, оплата у строк. Було приємно працювати дякую за спiвпрацю
$40
10 баллов
3 года назад
Bootstrap
Рекомендую Дарью как профессионального исполнителя. Дарья выполнила работу в срок, качественно и без претензий!
Ответный отзыв
Спасибо Александру за работу. Всегда был на связи, если были вопросы, то тут же отвечал. Никаких проблем при работе с Александром не возникало. Спасибо за работу, было приятно работать)
$120
10 баллов
4 года назад
Даша... честно подумал - девушка 27 лет - программист - что-то тут не то. Но за такую девушку двух парней программистов дают :-) Все в срок. Сильна в мелочах. Сама подсказывает ошибки. Всегда на связи, не пропадает. Спасибо за работу. Буду сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Роман, спасибо за интересную задачу. Надеюсь, не последняя наша совместная работа Четко поставленная задача, всегда на связи, оплата вовремя Очень приятно работать с таким заказчиком)
$350
10 баллов
4 года назад
FigmaSCSS
Отличный внимательный специалист. Сроки соблюдены, работа выполнена качественно. Неистово рекомендую!
Ответный отзыв
Четко обозначена задача, всегда на связи, быстро отвечает на все необходимые вопросы. Все круто! Спасибо за работу) Прекрасный заказчик))