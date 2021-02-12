Dasha_23

Даша Dasha_23

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Чистый код - залог успеха

Всем Здравствуйте.

Я занимаюсь версткой сайтом около 4 лет, в том числе лендингов, и посадочных страниц. Так же есть программист, с опытом работы более 10 лет, который при необходимости выполнит всю работу по back-end

Навыки:

- Photoshop, Figma, Sketch, Avocode;

- HTML5, CSS3, jQuery, Java Script;

- Адаптивная верстка;

- БЭМ;

- Bootstrap;

- Валидный (W3C) и читабельный код.

Telegram

https://t.me/Dasha_23k

#8Yii
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#680
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
2 года назад
Адаптировать верстку для разных разрешений на yii2, исправить ошибки
Yii
Задание выполнено успешно, хорошо разбирается в верстке, не пропадает со связи.
все супер!
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AlexAntonenko
64 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Нужно сверстать сайт на bootstrap
Bootstrap
Все зроблено супер, завжди на звязку, Рекомендую до співпраці
Чітке ТЗ, оплата у строк. Було приємно працювати дякую за спiвпрацю
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alexanderdanilov
Александр 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Необходимо сверстать 3 bootstrap страницы
Bootstrap
Рекомендую Дарью как профессионального исполнителя. Дарья выполнила работу в срок, качественно и без претензий!
Спасибо Александру за работу. Всегда был на связи, если были вопросы, то тут же отвечал. Никаких проблем при работе с Александром не возникало. Спасибо за работу, было приятно работать)
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flint911
46 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
4 года назад
Доработка фронтенда Cайт сделан на Yiiframework на CMS Yupe
Даша... честно подумал - девушка 27 лет - программист - что-то тут не то. Но за такую девушку двух парней программистов дают :-) Все в срок. Сильна в мелочах. Сама подсказывает ошибки. Всегда на связи, не пропадает. Спасибо за работу. Буду сотрудничать еще.
Роман, спасибо за интересную задачу. Надеюсь, не последняя наша совместная работа Четко поставленная задача, всегда на связи, оплата вовремя Очень приятно работать с таким заказчиком)
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pal9yni4bi
Андрей 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$350
10 баллов
4 года назад
Адаптивная вёрстка интернет-магазина (12 страниц)
FigmaSCSS
Отличный внимательный специалист. Сроки соблюдены, работа выполнена качественно. Неистово рекомендую!
Четко обозначена задача, всегда на связи, быстро отвечает на все необходимые вопросы. Все круто! Спасибо за работу) Прекрасный заказчик))
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