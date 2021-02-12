Даша... честно подумал - девушка 27 лет - программист - что-то тут не то. Но за такую девушку двух парней программистов дают :-) Все в срок. Сильна в мелочах. Сама подсказывает ошибки. Всегда на связи, не пропадает. Спасибо за работу. Буду сотрудничать еще.