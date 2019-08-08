alexanderdanilov

Александр alexanderdanilov

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Senior Software Engineer (Python, Go)

TG: @alexdanilov

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать интеграцию пРРО с фискальной службы Украины

    Ищется разработчик для создания интеграции с пРРО API фискальной службы Украины. Необходимо реализовать отправку чеков через API (gRPC, XML, crypt) для небольшой POS системы для кофеен. Опыт работы с подобными интеграциями является важным требованием.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо сверстать 3 bootstrap страницы

    Необходимо сверстать три страницы на Bootstrap с использованием иконок Font Awesome и Material Design. Главная страница с хедером, формой поиска и 3 колонками категорий. Страница статьи с хедером, формой поиска и списком категорий. Страница результатов поиска с хедером и футером. Стили должны быть простыми, с возможностью быстрого изменения цвета хедера и футера. Укажите сроки и цену, оплата после выполнения заказа.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Озвучить и собрать видео-инструкцию

    Необходимо озвучить текст (файл Текст) женским голосом и наложить на видео (в папке video). Папка с файлами - https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2_pMyih6Tr-WWpqOFNURlJpQW8 Результатом должен стать видео ролик с инструкцией. В ...

    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать Android приложение для фото снимков через Camera API

    Нужно написать простое приложение, которое будет делать фотографии и отправлять на сервер каждые N минут. Активити Login. Ввод логина и пароля. Информация отправляется на API, API выдает токен. POST ...

    Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить в Android приложение библ SIP для принятия/совершения звонков

    В приложение на Android нужно добавить несколько активностей и функционал работы с SIP протоколом (например, через linphone). 1. Активность набор номера. 2. Активность входящего звонка (кнопки принять, отменить). 3. Активность звонка (кнопка ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dasha_23
Даша 
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$40
10 баллов
3 года назад
Необходимо сверстать 3 bootstrap страницы
Bootstrap
Спасибо Александру за работу. Всегда был на связи, если были вопросы, то тут же отвечал. Никаких проблем при работе с Александром не возникало. Спасибо за работу, было приятно работать)
Рекомендую Дарью как профессионального исполнителя. Дарья выполнила работу в срок, качественно и без претензий!
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