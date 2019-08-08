alexanderdanilov

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В приложение на Android нужно добавить несколько активностей и функционал работы с SIP протоколом (например, через linphone). 1. Активность набор номера. 2. Активность входящего звонка (кнопки принять, отменить). 3. Активность звонка (кнопка ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно написать программу клиента для POS на C#, winforms. Нужен опыт работы с REST API, sqlite, threads. Окно подключения к заведению Окно ввода кода сотрудника Окно рабочий стол (кнопки все ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад