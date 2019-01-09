Написать программу на C#, winforms

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка246 просмотров

Нужно написать программу клиента для POS на C#, winforms. Нужен опыт работы с REST API, sqlite, threads.

Окно подключения к заведению

Окно ввода кода сотрудника

Окно рабочий стол (кнопки все заказы, новый заказ, платеж, смена)

Окно списка заказов, разделенных по дням

Окно заказа

Окно оплаты заказа

Окно выбора клиента

Прикрепил скриншоты Андроид приложения, чтобы было понятно, о чем речь.

Детальное ТЗ могу выслать в ЛС.

Жду ваших предварительных сроков, стоимости.

AndroidSQLite
6 лет назад
alexanderdanilov
Александр 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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