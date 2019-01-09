Проект на Java. Микросервисная архитектура, Spring-boot, Docker, Postgresql, много интеграций, интересные задачи Хорошее знание java core, нацеленность на результ, умение работать удаленно, желание узнавать новое и развиватсья. Конечно же ответсвенность
Написать программу на C#, winforms
Нужно написать программу клиента для POS на C#, winforms. Нужен опыт работы с REST API, sqlite, threads.
Окно подключения к заведению
Окно ввода кода сотрудника
Окно рабочий стол (кнопки все заказы, новый заказ, платеж, смена)
Окно списка заказов, разделенных по дням
Окно заказа
Окно оплаты заказа
Окно выбора клиента
Прикрепил скриншоты Андроид приложения, чтобы было понятно, о чем речь.
Детальное ТЗ могу выслать в ЛС.
Жду ваших предварительных сроков, стоимости.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Прикладное ПО7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Обязателен опыт работы с Google API для создания проектов и событий.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать аналогичную программу, которую я предоставлюПрикладное ПО7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется ПК приложение делающее ставки на сайте букмекера, по определенному алгоритму. В глазах букмекера деятельность ПО должна выглядеть деятельностью живого пользователя. Детальное ТЗ при сотрудничествеПрикладное ПО6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $240
Задача: Используя предоставленные данные о нескольких брокерах (intrade.bar, binary.com, OlympTrade) разработать для каждого брокера модель процентов выплат и оформить ее в виде класса header-only C++ библиотеки. Класс каждой модели должен иметь ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать exe файл, после запуска которого на моём пк с ОС windows я вместо цифры "0" на ресурсе https://myllscorp.info в любом браузере на моём пк c ОС windows буду видеть цифру "1". Условие: ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть макрос, который генерирует договоры. То есть в файле Excel есть поля (имя клиента, даты, суммы). После нажатия на кнопку формируется вордовский файл – договор. Макрос был сделан на Windows и не работает на Mac ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $1000
Есть проект на базе МК STM32F107, измерительной части ADE7953 и с графическим дисплеем. Необходимо вдохнуть жизнь в несколько собранных экземпляров, обеспечить хранение и корректное отображение кВт*ч и кВар*час, измеряемых ADE, на ЖКИ. В идеале - откалибровать самостоятельно, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Коллеги добрый день. Ищу инженеров ЦТО, у которых магазины с кассами Фронтол. Обязательно в городе Москва! Необходима их дополнительная настройка, под нашу программу лояльности. Все подробности в личном общении.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $230
По датам: у меня ещё не всё оборудование настроено, чтобы я мог дать доступы. Предлагаю установить с 12 августа по 12 сентября. Я так понимаю, нужно будет 3 компа: 1) линукс в локалке, подключенный ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад