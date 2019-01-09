Приложение для работы с https

Необходимо создать exe файл, после запуска которого на моём пк с ОС windows я вместо цифры "0" на ресурсе https://myllscorp.info в любом браузере на моём пк c ОС windows буду видеть цифру "1".

Условие:

1. В браузерной строке я должен видеть именно ресурс https://myllscorp.info

2. Соединение должно быть через https (замочек должен оставаться).

3. Реализация алгоритма должна быть осуществлена с помощью подмены серфиката.

P.S. После успешного написания задания будет рассмотрено дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.